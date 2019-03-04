المواجهة الإيرانية – العراقية تنتهي بتعادل سلبي

ساد التعادل السلبي المباراة، التي جمعت فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني وضيفه الزوراء العراقي، اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

FULL-TIME | 🇮🇷 Zobahan (IRN) 0-0 Al Zawraa 🇮🇶 (IRQ)



Both teams unable to score in their opening #ACL2019 fixture. Points shared. #ZOBvZAWpic.twitter.com/TOeBoHAbXo — AFC Champions League (@TheAFCCL) 4 марта 2019 г.

Lineups are in for the third game of the day! It's 🇮🇷 Zobahan (IRN) 🆚 Al Zawraa 🇮🇶 (IRQ)



For the first time in 11 years, an Iraqi side competes in the AFC Champions League group stage 👏 pic.twitter.com/5lQNkCdaIn — AFC Champions League (@TheAFCCL) 4 марта 2019 г.

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واكتفى الفريقان بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى (A)، بفارق نقطتين خلف الوصل الإماراتي، الذي تغلب على ضيفه النصر السعودي بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: "twitter/TheAFCCL"