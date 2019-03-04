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المواجهة الإيرانية – العراقية تنتهي بتعادل سلبي

الرياضة

المواجهة الإيرانية – العراقية تنتهي بتعادل سلبي
twitter/TheAFCCL
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ساد التعادل السلبي المباراة، التي جمعت فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني وضيفه الزوراء العراقي، اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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واكتفى الفريقان بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى (A)، بفارق نقطتين خلف الوصل الإماراتي، الذي تغلب على ضيفه النصر السعودي بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: "twitter/TheAFCCL" 

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