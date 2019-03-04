بالفيديو.. الوصل الإماراتي يهزم النصر السعودي في دوري الأبطال
بدأ فريق الوصل الإماراتي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه النصر السعودي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.
وسجل لاعب خط الوسط الأوزبكي فابيو دي ليما (البرازيلي الأصل)، هدف الوصل من ضربة جزاء، في الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل، بدبي.
FULL-TIME | 🇦🇪 @AlWaslSC (UAE) 1-0 @AlNassrFC_EN (KSA) 🇸🇦— AFC Champions League (@TheAFCCL) 4 марта 2019 г.
The Emiratis collect their first three points of their #ACL2019 campaign. #WASvNSRpic.twitter.com/0yhSlm7AMX
وتصدر الوصل قائمة المجموعة الأولى (A) برصيد ثلاث نقاط.
Starting lineups for 🇦🇪 @AlWaslSC (UAE) 🆚 @AlNassrFC_EN (KSA) 🇸🇦— AFC Champions League (@TheAFCCL) 4 марта 2019 г.
Last 5 games in all competitions:
🐆 Hosts 👉 LDWLW
🌏 Visitors 👉 WWWWW
We are 30 minutes away from the #ACL2019 Group A opener. #WASvNSRpic.twitter.com/f3Vv4N5eLy
المصدر: "twitter/TheAFCCL"