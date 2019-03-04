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أول مسؤول رياضي إماراتي يزور العراق منذ 16 عاما

الرياضة

أول مسؤول رياضي إماراتي يزور العراق منذ 16 عاما
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زار رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات اللواء محمد خلفان الرميثي، اليوم الاثنين، العراق وهي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رياضي إماراتي منذ 2003.

وتأتي الزيارة في إطار حملة الرميثي الانتخابية لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتنافس الرميثي مع الرئيس الحالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ونائب رئيس الاتحاد القاري القطري سعود المهندي، على رئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات المقررة يوم الـ 6 من أبريل المقبل.

وقبل أيام من موعد مؤتمره الصحفي في أبوظبي للإعلان رسميا عن برنامجه، زار القائد السابق لشرطة أبوظبي العاصمة العراقية اليوم والتقى بمسؤولين يتقدمهم وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد العبيدي ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم عبد الخالق مسعود.

وزار الرميثي قبل العراق الأردن وسلطنة عمان.

المصدر: أ ف ب

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