بالفيديو.. أبرد مباراة في تاريخ الدوري الأمريكي!

سجلت المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، رقما قياسيا، لأبرد درجة حرارة لعبت خلالها مباراة فى تاريخ المسابقة.

وأقيمت المباراة بين كولورادو رابيدز مع ضيفه بورتلاند تمبرز، في أجواء باردة للغاية، وسط تساقط كثيف للثلوج، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 18 درجة تحت الصفر.

Down a man, down twice in the game, never gave up. #Rapids96 | #SnowClasico3pic.twitter.com/bQhWnyIEzG — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) ٣ مارس ٢٠١٩

The Colorado Rapids and Portland Timbers played the coldest game in MLS history last night - 18°F 🥶🥶



📸: @gwephotopic.twitter.com/Y7dZYuETpu — FOX Soccer (@FOXSoccer) ٣ مارس ٢٠١٩

وانتهى اللقاء في هذه الأجواء القارسة، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ولم تخلو المدرجات من مشجعي الفريقين الذين تحدوا الظروف الجوية الصعبة وحضروا لتشجيع لاعبيهم.

المصدر: تويتر