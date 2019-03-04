 
مباشر

بالفيديو.. أبرد مباراة في تاريخ الدوري الأمريكي!

الرياضة

بالفيديو.. أبرد مباراة في تاريخ الدوري الأمريكي!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljg4

سجلت المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، رقما قياسيا، لأبرد درجة حرارة لعبت خلالها مباراة فى تاريخ المسابقة.

وأقيمت المباراة بين كولورادو رابيدز مع ضيفه بورتلاند تمبرز، في أجواء باردة للغاية، وسط تساقط كثيف للثلوج، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 18 درجة تحت الصفر.

 وانتهى اللقاء في هذه الأجواء القارسة، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ولم تخلو المدرجات من مشجعي الفريقين الذين تحدوا الظروف الجوية الصعبة وحضروا لتشجيع لاعبيهم.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السياسي أم الميكانيكي.. من هو رشيد نكاز الحقيقي؟