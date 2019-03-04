الاتحاد السعودي يوقف الشهراني ويغرم أميرا

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب ياسر الشهراني ظهير أيسر نادي الهلال لمباراة رسمية واحدة.

وجاء قرار إيقاف الشهراني على خلفية طرده الجمعة الماضي، في مباراة الفيصلي بالبطاقة الحمراء المباشرة نتيجة تدخله العنيف على أحد لاعبي الفريق المنافس.

لجنة الانضباط تلزم الأمير محمد بن فيصل رئيس #الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لنزوله إلى أرضية الملعب بعد مباراة #الفيصلي.. pic.twitter.com/yqR6kzrpIn — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) 4 марта 2019 г.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال 30 ألف ريال، وذلك بعد نزوله إلى أرضية ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراة الهلال والفيصلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات