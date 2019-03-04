أياكس يضع آماله على مهندسه المغربي لقلب الطاولة على الريال

سيكون المغربي حكيم زياش مهندس خط وسط أياكس أمستردام، أبرز الأسلحة للفريق الهولندي لقلب الطاولة على مضيفه ريال مدريد، عندما يلتقي الفريقان غدا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبعدما خسر (1-2) ذهابا على ملعب أسطورته "يوهان كرويف"، في مباراة أحرج خلالها حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، يجد أياكس أمستردام نفسه مطالبا بتحقيق إنجاز كبير في الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، بتسجيل هدفين على الأقل في مرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا، بشرط أن يحافظ بدوره على نظافة شباكه.

وإذا كانت الأضواء مسلطة في الآونة الأخيرة على المواهب الهولندية الجديدة (فرنكي دي يونغ، ماتيس دي ليخت، دوني فان دي بيك)، فإن زياش يتمتع بقدر كاف من الموهبة للبروز في سانتياغو بيرنابيو.

فالدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاما كان صاحب الهدف الوحيد على ملعب "يوهان كرويف" في الذهاب، وليس من قبيل الصدفة أن يكون من بين أكثر لاعبي أياكس شعبية في أوساط المشجعين.

وحصل زياش، الذي يلعب بأريحية كبيرة جدا في دوره بالجناح الأيمن في الخطة التكتيكية (4-3-3)، التي تشتهر بها المدرسة الكروية الهولندية التقليدية، العام الماضي على جائزة "رينوس ميتشلز"، التي تمنح بعد تصويت جماهير أياكس، لأفضل لاعب في النادي. في الوقت نفسه، تم اختياره أيضا أفضل لاعب في الدوري الهولندي.

ومنذ بداية مشواره مع أياكس في عام 2016، صنع زياش 35 هدفا لزملائه، وسجل 30 هدفا في 85 مباراة في الدوري الهولندي.

أهداف زياش الذي يحمل أيضا الجنسية الهولندية حيث ولد في مدينة دروتن، ليست صدفة، فصانع الألعاب الذي فضل الدفاع عن ألوان بلده الأصلي المغرب، يشتهر بأسلوب متميز في السيطرة على الكرة، وبلمساته الفنية العالية داخل المنطقة وقدرته على إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة، وهو ما يجعله أحد أكبر الحلول لدى فريق أياكس لانتزاع بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من معقل نادي ريال مدريد.

المصدر: وكالات