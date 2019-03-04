فيدرر يتقدم في تصنيف المحترفين للتنس بعد لقبه الـ100

تقدم السويسري روجيه فيدرر إلى المركز الرابع في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الاثنين، بعد فوزه بدورة دبي وإحرازه اللقب المئة في مسيرته الاحترافية قبل يومين.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الذي يتصدره الصربي نوفاك دجوكوفيتش، يليه الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف.

وتقدم السويسري البالغ 37 عاما ثلاثة مراكز، بعد تتويجه السبت بلقب دورة دبي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، ليصبح ثاني لاعب محترف يبلغ عتبة المئة لقب بعد الأمريكي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي لدى الرجال مع 109 ألقاب.

وفاز فيدرر في نهائي دبي على اليوناني تسيتسيباس البالغ 20 عاما، الذي بات عاشرا، وهو أفضل مركز للاعب من بلاده.

وكان تسيتسيباس قد أحرز في وقت سابق هذا العام لقب دورة مرسيليا الفرنسية، وهو الثاني له في مسيرته.

.@StefTsitsipas makes 🇬🇷 tennis history by breaking into the Top 10 for the first time. 👏



View Latest ATP Rankings ▶️ https://t.co/xVBU9gYwdBpic.twitter.com/jAdD4au9gp — ATP Tour (@ATP_Tour) ٤ مارس ٢٠١٩

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تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8365

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6595

4- السويسري روجيه فيدرر 4600

5- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4585

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4295

7- الياباني كي نيشيكوري 4190

8- النمساوي دومينيك تييم 3800

9- الأمريكي جون أيسنر 3405

10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3175.

المصدر: أ ف ب