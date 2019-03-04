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مدافع الريال يصف سواريز بـ"الأرنب" وينعت ميسي بـ"البرغوث"

الرياضة

مدافع الريال يصف سواريز بـ
AFP CURTO DE LA TORRE
مدافع الريال يصف سواريز بـ"الأرنب" وينعت ميسي بـ"البرغوث"
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مدافع ريال مدريد سيرجيو ريغيلون، هاجم بشدة ثنائي برشلونة، لويس سواريز وليونيل ميسي، وذلك خلال مواجهة الفريقين في الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن لقطات الفيديو أظهرت الظهير الأيسر للريال وهو ينعت سواريز بـ"الأرنب"، وقال له: "لا تلمسني، لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح".

وأضافت الصحيفة، أن ريغيلون نعت أيضا ميسي، نجم برشلونة بـ"البرغوث" (حشرة صغيرة)، خلال مشادة الثنائي قبل نهاية اللقاء.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين الغريمين، انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف من توقيع الكرواتي إيفان راكيتيتش، ليواصل الفريق الكتالوني تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الريال الثالث.

المصدر: وكالات

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