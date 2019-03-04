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شاهد.. أفيتشكين يمنح فريقه الفوز بهدف لم يدخل المرمى!

الرياضة

شاهد.. أفيتشكين يمنح فريقه الفوز بهدف لم يدخل المرمى!
@hayyyshayyy/Twitter.com
شاهد.. أفيتشكين يمنح فريقه الفوز بهدف لم يدخل المرمى!
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منح النجم الروسي ألكسندر أفيتشكين، الفوز لفريقه واشنطن على مضيفه نيويورك رينجرز بهدف غريب ونادر، وذلك خلال مباراة جمعت الفريقين أمس، في دوري هوكي الجليد الأمريكي "NHL".

فبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، وتقدم أفيتشكين لتسديد إحداها، حيث حاول خداع حارس نيويورك رينجرز، ألكسندر غيورغييف، وتمكن بالفعل من التخلص منه، ولكن خلال محاولته تسديد القرص في المرمى، رمى غيورغييف عصا الهوكي الخاص به ليضرب عصا أفيتشكين، ثم القرص، لينقذ فريقه من تلقي هدف محقق.

في البداية لم يستوعب حكام المباراة ما الذي حدث، واعتبروا رمية أفيتشكين غير ناجحة.

ولكن بعد مشاهدتهم للقطة مجددا من خلال الإعادة، رأوا أن تصرف غيورغييف غير مسموح به بموجب لوائح دوري هوكي الجليد الأمريكي، ليقرروا احتساب هدف لفريق واشنطن، على الرغم من أن رمية أفيتشكين لم تدخل المرمى.

وربما يكون هذا الهدف الأغرب في مسيرة أفيتشكين الحافلة.

وبهذا الهدف حسم واشنطن المباراة لمصلحته بنتيجة (3-2).

المصدر: لينتا.رو



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