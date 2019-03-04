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بالفيديو.. فضيحة "تجريح" بشفرات الحلاقة في الدوري التركي

الرياضة

بالفيديو.. فضيحة
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سجلت حملة تشطيب جماعي في إحدى مباريات الدوري التركي بالدرجة الثالثة لكرة القدم والتي جمعت آميد سبورتيف بضيفه صقاريا سبور السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر المسابقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام لاعبي أصحاب الأرض فور مصافحة الفريق الضيف، بافتعال المشادات الكلامية مع لاعبي الفريق المنافس، وجرحهم بشفرات الحلاقة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم عند الدقيقة الـ11، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة عند الدقيقة الخامسة والخمسين.

وانتشرت في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة صور لبعض لاعبي فريق صقاريا سبور الذين تعرضوا للجرح والخدش بالأدوات الحادة.

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المصدر: match tv

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