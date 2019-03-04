شاهد.. رد فعل لاعبي الزمالك بعد إخطارهم بمكافأة "الرئيس"

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، مكافأة لاعبي فريقه بعد الفوز على بيترو الأنغولي (1-0)، في مباراة أقيمت أمس، لحساب الجولة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، اتصل مرتضى منصور، برئيس بعثة الزمالك، ليخطره بصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب، وهو النبأ الذي استقبله لاعبو الزمالك بفرحة كبيرة، حيث هتفوا لرئيسهم.

وبفوزه الثمين على مضيفه بيترو، حافظ الفريق المصري على آماله في التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن متصدر المجموعة الرابعة نصر حسين داي الجزائري، ونقطة واحدة عن الوصيف غور ماهيا الكيني.

في المقابل، تجمد رصيد بيترو عند 4 نقاط في ذيل المجموعة.

المصدر: وكالات