ما علاقة مدرب توتنهام بوتشيتينو بنجمة البوب أديل وأغنية جيمس بوند؟

نقلت وسائل إعلام إنجليزية تصريحات للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن ذكريات أيامه الأولى في إنجلترا عام 2013 وجهله التام باللغة الإنجليزية.

وكانت بدايات المدرب الأرجنتيني عندما تولى تدريب ساوثهامبتون، قادما من فريق إسبانيول، وقتها لم يكن يتحدث الإنجليزية ويجهلها بالمطلق، وكان مطلوبا منه في أول يوم، التحدث أمام 50 شخصا ضمن المؤتمر الصحفي مع بداية عمله.

وقال بوتشيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كنت أشعر بالتوتر، لأنني لم أكن أعلم كيف سأتعامل مع أشخاص جدد دون معرفة اللغة التي يتحدثون بها، لم أعرف وقتها حرفا من الإنجليزية".

وأضاف مدرب توتنهام: زوجتي وجدت لي مدرسا لأتعلم الإنجليزية، وكنت أشعر بصعوبة تعلم لغة جديدة في وقت سريع، لأتمكن من التعامل مع اللاعبين في التدريب والمباريات والمساعدين لي في الجهاز الفني والإداري".

وكشف ماوريسيو بوتشيتينو عن لجوئه إلى طريقة غير تقليدية لتعلم اللغة الإنجليزية، عندما قرر الاستعانة بأغنية فيلم جيمس بوند "skyfull" التي تؤديها نجمة البوب أديل، قائلا: "تعلمت منها الكلمات وطريقة النطق، وبالفعل صرت الآن أفضل، وكلما استمعت لأغنية أديل، ابتسم لأنها ساعدتني كثيرا في ورطتي مع اللغة الإنجليزية".

يذكر أن المدرب الأرجنتيني كثيرا ما تعرض لمواقف محرجة ومضحكة خلال المؤتمرات الصحفية نتيجة استخدامه غير الموفق لبعض الكلمات الإنجليزية.

المصدر: dailymail