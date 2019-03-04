مشهد غريب في مسابقة إفريقية.. لاعب ينزع قميص منافسه والحكم لا يحرك ساكنا

سجّل في مباراة نهضة بركان المغربي ومواطنه الرجاء البيضاوي، التي أقيمت أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، لقطة غريبة وطريفة.

فمع اقتراب نهاية مجريات الشوط الأول، احتسب حكم المباراة، الكاميروني أنتوان إيفان ضربة خطأ غير مباشرة لفريق الرجاء على مشارف منطقة جزاء النادي البركاني، إلا أنه عند تنفيذها وقع التحام غريب داخل منطقة الـ18، بين بدر بانون قائد الرجاء، ومحمد عزيز مدافع نهضة بركان، الذي أقدم على نزع قميص منافسه.

واعترض لاعبو فريق الرجاء من أجل احتساب ركلة جزاء أو معاقبة لاعب نهضة بركان، إلا أن الحكم اكتفى بالإنذار الشفهي للاعبي الفريقين.

والمثير أن الحكم تغاضى عن احتساب 3 ركلات جزاء للرجاء، كما ألغى هدفا "صحيحا" للفريق البيضاوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك بحسب ما أكده خبراء التحكيم في المغرب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحافظ نهضة بركان على صدارة المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي الرجاء حامل اللقب في المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط.

المصدر: يوتيوب + RT