يوفنتوس يحسم القمة أمام نابولي ويقترب من لقب الدوري الإيطالي

تقدم يوفنتوس خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي بعدما حقق فوزا ثمينا خارج قواعده 2-1 على نابولي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ26 للمسابقة.

أحرز ميرالم بيانيتش في (د.28) وإيمري تشان في (د.39) هدفي "السيدة العجوز"، بينما سجل خوزيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في (د.61).

ولعب نابولي بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه أليكس ميريت في (د.26)، ليستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه ويسجل هدفين، وتساوت الكفة بين الفريقين في الشوط الثاني، عقب طرد بيانيتش في (د.47 لحصوله على الإنذار الثاني)، لينجح نابولي في تقليص الفارق... وأضاع نابولي فرصة إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما أهدر لاعبه لورينزو إنسيني ركلة جزاء في (د.84).

وواصل يوفنتوس التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، والأولى على ملعبه "سان باولو" منذ عام بالتحديد.

المصدر: وكالات