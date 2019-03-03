أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بثنائية موراتا

سجل ألفارو موراتا هدفين قاد بهما أتلتيكو مدريد، لإسقاط مضيفه ريال سوسيداد 2-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز موراتا الهدفين في (د.30 و33) واضطر الأتلتي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رودريغو هيرنانديز في (د.62).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة وبفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد. وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات