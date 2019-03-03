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سامبدوريا يتغلب على سبال في عقر داره في الكالتشيو (فيديو)

الرياضة

سامبدوريا يتغلب على سبال في عقر داره في الكالتشيو (فيديو)
Squawka/twitter
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تغلب سامبدوريا على مضيفه سبال 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي سمبدوريا، فابيو كوالياريلا في الدقيقتين 4 و11، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد، السلوفيني جاسمين كوريتش في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، رفع سمبدوريا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

وفي مباريات أخرى اليوم، تغلب أودينيزي على ضيفه بولونيا 2-1، فيما تعادل جنوى مع فروسينوني من دون أهداف.

المصدر: sila.tv

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