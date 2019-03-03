الشيخ أحمد الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي مجددا

أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي، انتخاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا له لولاية جديدة من 5 أعوام، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلانه الابتعاد مؤقتا عن المناصب الأولمبية.

وأعلن الصباح تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية في نوفمبر الماضي، وهو الذي يتولى منصبه منذ العام 1991، على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت.

وزكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك، الشيخ أحمد الفهد الصباح كمرشح وحيد لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024.

واختارت الجمعية العمومية رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات سلطان البوسعيدي، رئيسا للجنة الطبية في المجلس الأولمبي.

Eh kita malah dapat penghargaan dari Olympic Council of Asia yang berdiri tahun 1982 dengan mabesnya berada di Kuwait 😊https://t.co/ZfgcdKC5aA — LoneWolf (@WindiPrimiadhi) ٣ مارس ٢٠١٩

كما أعلن المجلس انتخاب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمين العام للجنة الأولمبية العمانية طه الكشري، عضوين بالتزكية في مكتبه التنفيذي، بينما اختير القطري ثاني الكواري نائبا لرئيس المجلس عن منطقة غرب آسيا.

وكان الفهد نفى ارتكاب مخالفات في العام الماضي عندما تم تحديد هويته في وثيقة لدى وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي، في قضية تتعلق بالرئيس السابق لاتحاد غوام في كرة القدم ريتشارد لاي الذي اعترف بأنه مذنب بتهمة تلقي ما يقرب من مليون دولار في رشاوى مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنحى الفهد حينها عن أدواره في كرة القدم، بما في ذلك عضويته في مجلس الاتحاد الدولي، نتيجة لذلك.

المصدر: أ ف ب