تعرف على "شبح" رونالدو (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام وهو إلى جانب سيارته الجديدة رولز رويس بإصدار "Ghost" أي "الشبح".

وعلق رونالدو على الصورة: "العمل منجز"، في إشارة منه لشرائه السيارة.

إقرأ المزيد

وذكرت العديد من التقارير أن سعر السيارة الجديدة يتخطى الـ400 ألف يورو.

وانضمت رولز رويس إلى أسطول رونالدو من السيارات التي يمتلكها وبينهما لامبورغيني وفيراري وأستون مارتن وبي وبوجاتي ومازيراتي.

المصدر: وكالات