الفيفا يلمح لترشيح مقصية السومة الأسطورية لجائزة أجمل هدف عام 2019 (فيديو)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالهدف العالمي الذي أحرزه السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا باللغة العربية في تويتر، فيديو لهدف السومة المقصي العالمي، وأرفق الفيديو بكلمة: "بوشكاش"؟!

ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يلمح إلى احتمال ترشيح الهدف للمسابقة التي تحمل اسم المهاجم الهنغاري الراحل، فيرينك بوشكاش، التي استحدثها الفيفا عام 2009 لأجمل الأهداف.

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وانتهت المباراة، بالتعادل 1-1، ليرفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: fifacom_ar/twitter