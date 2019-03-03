بيل يقع في المحظور مجددا ويثبت عدم ولائه لريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن تصرف سلبي جديد من الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ضيفه برشلونة أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليغا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيل غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة.

وكان بيل قد شارك أساسيا في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بماركو أسينسيو وسط صفارات استهجان شديدة من جماهير الميلاينغي بسبب سوء أدائه.

وقالت الصحيفة إن هذا التصرف دليل جديد على عدم ولاء بيل للفريق، وابتعاده عن زملائه في ريال مدريد.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها بيل الملعب قبل نهاية المباراة، حيث فعلها من قبل في شهر يناير الماضي خلال مواجهة ريال سوسييداد في الليغا، والتي خسرها الريال بهدف نظيف.

وانتهت مباراة الكلاسيكو أمس بفوز برشلونة بهدف دون رد، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 60 نقطة، مبتعدا عن غريمه التقليدي ريال مدريد بـ12 نقطة، بعد أن تجمد رصيد الأخير عند 48 نقطة.

المصدر: وكالات