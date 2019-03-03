شاهد.. إزاحة الستار عن تمثال تكريمي لبيكهام في الولايات المتحدة

كرم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بإزاحة الستار عن تمثال تكريمي له خارج ملعبه مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة.

ودافع القائد السابق للمنتخب الإنجليزي عن ألوان الفريق بدءا من العام 2007، وشكل قدومه نقطة تحول بالنسبة إلى اللعبة في الولايات المتحدة حيث تحظى رياضات أخرى بشعبية أكبر، لاسيما البايسبول وكرة السلة.

وأقيمت مراسم إزاحة الستار عن التمثال قبل خوض غالاكسي مباراته الأولى من الموسم الجديد السبت، والتي انتهت بفوزه 2-1 على ضيفه شيكاغو فاير، وحضر الفعالية المدرب السابق لغالاكسي في حقبة بيكهام بروس أرينا، وزميله السابق روبي كين، إضافة إلى زوجته المغنية السابقة فيكتوريا.

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وقال بيكهام أثناء تكريمه: "من اليوم الأول لوصولي مع فيكتوريا وأولادنا إلى المدينة، شعرنا أننا في منزلنا، وسنبقى ممتنين لذلك إلى الأبد، لقد شعرت دائما بأن المدينة كانت بمثابة موطن لي".

ودافع بيكهام البالغ 43 عاما، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، عن ألوان النادي الأمريكي في 122 مباراة بين العامين 2007 و2013، علما بأنه دافع خلال هذه الفترة عن ألوان ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة على مرحلتين.

وكان لاعب خط الوسط الذي عرف بمهارته في التمريرات المتقنة وتنفيذ الركلات الحرة المباشرة، أبرز اسم ينضم إلى ناد في الدوري الأمريكي في المراحل الأخيرة من مسيرته، قبل أن يحذو حذوه نجوم آخرون كالفرنسي تييري هنري والإيطالي أندريا بيرلو والإنجليزي فرانك لامبارد، وصولا إلى النجم السابق ليونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل إلى فريق غالاكسي أيضا في مارس 2018.

المصدر: أ ف ب