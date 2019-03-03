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أرقام وحقائق بعد فوز برشلونة بالكلاسيكو على ريال مدريد

الرياضة

أرقام وحقائق بعد فوز برشلونة بالكلاسيكو على ريال مدريد
Reuters JUAN MEDINA
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سيطر مشهد الكلاسيكو الإسباني في ملعب "سانتياغو برنابيو" على عناوين الصحف الأوروبية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن مباراة أمس السبت ضمن الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

وتجرع ريال مدريد خسارة جديدة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الكلاسيكو أمام برشلونة، بعد الهزيمة في المباريات الأربع الماضية، بالدوري والكأس.

ووسع برشلونة الفارق إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليغا عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ليرجح كفته بشكل كبير نحو أحقيته باللقب.

لتبرز مجموعة من الحقائق المدعومة بالأرقام في تاريخ المواجهات بين الغريمين الإسبانيين، نستعرضها وإياكم:

لأول مرة يخسر ريال مدريد مباراتين متتاليتين خلال 72 ساعة على ملعبه، بعد أن أطاحه من سباق كأس الملك بالتغلب عليه في إياب نصف نهائي المسابقة الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة.

لأول مرة في تاريخ الليغا يحقق برشلونة الفوز على خصمه في ملعبه في ثلاث زيارات متتالية في جميع المسابقات، فيما خسر ريال مدريد لأول مرة في ست مباريات، حسب نتائجه في باقي المباريات، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في موسم واحد، وهو ما لم يحدث منذ عام 2000.

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بات الأرجنتيني سانتياغو سولاري أول مدرب للمرينغي في التاريخ لا يحقق الفوز في مباراة الكلاسيكو خلال ثلاث مواجهات، منذ الهولندي ليو بينهاكر عام 1987.

تفوق برشلونة على ريال مدريد في تاريخ المواجهات المباشرة في الليغا لأول مرة منذ عام 1932، برصيد 96 فوز لبرشلونة مقابل 95 لريال مدريد، في حين حكم التعادل في 51 مباراة.

المصدر: وكالات

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