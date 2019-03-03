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كيريوس يحصد لقب بطولة أكابولكو للتنس على حساب زفيريف (فيديو)

الرياضة

كيريوس يحصد لقب بطولة أكابولكو للتنس على حساب زفيريف (فيديو)
AFP PEDRO PARDO
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توّج الأسترالي نيك كيريوس بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، بعد أن حقق فوزا مفاجئا على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن كيريوس من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد بواقع: 6-3 و6-4 خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.

وهذا اللقب هو الخامس لكيريوس خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: twitter/TennisTV

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