كيريوس يحصد لقب بطولة أكابولكو للتنس على حساب زفيريف (فيديو)
AFP PEDRO PARDO
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توّج الأسترالي نيك كيريوس بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، بعد أن حقق فوزا مفاجئا على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن كيريوس من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد بواقع: 6-3 و6-4 خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.
NK Rise and SHINE! 😇— Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2019
The moment @NickKyrgios locked up the Acapulco title. #AMT2019pic.twitter.com/M7QfkxWuZM
وهذا اللقب هو الخامس لكيريوس خلال مسيرته الاحترافية.
Now you can speak, @NickKyrgios 🤣🤠#AMT2019pic.twitter.com/HImOAxLP5O— Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2019
المصدر: twitter/TennisTV
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