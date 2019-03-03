كيريوس يحصد لقب بطولة أكابولكو للتنس على حساب زفيريف (فيديو)

توّج الأسترالي نيك كيريوس بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، بعد أن حقق فوزا مفاجئا على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن كيريوس من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد بواقع: 6-3 و6-4 خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.

NK Rise and SHINE! 😇



The moment @NickKyrgios locked up the Acapulco title. #AMT2019pic.twitter.com/M7QfkxWuZM — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2019

وهذا اللقب هو الخامس لكيريوس خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: twitter/TennisTV