 
مباشر

برشلونة يقلب الموازين ويحقق رقما بقي حكرا على ريال مدريد 87 عاما

الرياضة

برشلونة يقلب الموازين ويحقق رقما بقي حكرا على ريال مدريد 87 عاما
Reuters Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj8u

حقق برشلونة رقما تاريخيا مميزا عندما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبفوز برشلونة في كلاسيكو الأمس، يكون النادي الكتالوني قد حقق 96 فوزا مقابل 95 انتصارا للفريق الملكي، علما أن الفريقين تعادلا في 51 مناسبة خلال المواجهات الـ242 التي جمعتهما.

ونشر نادي برشلونة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق إنجاز التفوق التاريخي على الغريم التقليدي.

إقرأ المزيد
راموس: ما فعلته مع ميسي كان أمرا عاديا (فيديو)

ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علما أن مواجهتهما واردة أيضا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بحال تخطي برشلونة منافسه أولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بائعة البقالة الروسية الجميلة توجه الضربة القاضية لرجل وترديه أرضا.. شاهد