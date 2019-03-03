برشلونة يقلب الموازين ويحقق رقما بقي حكرا على ريال مدريد 87 عاما

حقق برشلونة رقما تاريخيا مميزا عندما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبفوز برشلونة في كلاسيكو الأمس، يكون النادي الكتالوني قد حقق 96 فوزا مقابل 95 انتصارا للفريق الملكي، علما أن الفريقين تعادلا في 51 مناسبة خلال المواجهات الـ242 التي جمعتهما.

✅ FC Barcelona: 96 wins

✅ Real Madrid: 95 wins



😍⚽✌ #ElClásicohttps://t.co/G6epVsgk5a — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2019

ونشر نادي برشلونة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق إنجاز التفوق التاريخي على الغريم التقليدي.

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ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علما أن مواجهتهما واردة أيضا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بحال تخطي برشلونة منافسه أولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي.

المصدر: وكالات