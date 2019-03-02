5 آلاف مشجع أجنبي ما زالوا على الأراضي الروسية منذ انتهاء مونديال 2018
Reuters Gleb Garanich
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أعلن نائب رئيس قسم الهجرة في وزارة الداخلية الروسية، أندريه كرايوشكين، اليوم السبت أن 5 آلاف مشجع أجنبي ما زالوا على الأراضي الروسية (بصورة غير قانونية) منذ انتهاء مونديال 2018.
وذكر كرايوشكين، اليوم في حديث لوكالة نوفوستي، أن مجموع المشجعين الذين دخلوا روسيا خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها البلاد الصيف الماضي بلغ 650 ألف مشجع.
وبعد الـ31 من ديسمبر الماضي بقي على الأراضي الروسية 12 ألف مشجع بصورة غير شرعية، وبالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي تم ترحيل الآلاف منهم حتى تقلص العدد حاليا إلى 5.5 آلاف شخص.
المصدر: rsport.ria.ru
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