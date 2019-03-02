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زفيريف يواجه كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية

الرياضة

زفيريف يواجه كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية
AFP PEDRO PARDO
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يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي نيك كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، بعد فوز الأول على البريطاني كاميرون نوري والثاني على الأمريكي جون إيسنر.

وواصل الأسترالي مسيرته اللافتة في البطولة المكسيكية، وبلغ النهائي الأول منذ تتويجه ببطولة بريزبين في يناير 2018. 

وبعدما أقصى الإسباني المصنف ثانيا عالميا رافائيل نادال والسويسري المتوج بثلاثة ألقاب كبرى ستانيسلاس فافرينكا، تمكن كيريوس من إقصاء الأمريكي، بعد مباراة من ثلاث مجموعات انتهت بنتيجة 7-5، 5-7 و7-6.

وسيكون زفيريف، العقبة الأخيرة أمام كيريوس الباحث عن اللقب الخامس في مسيرته. وبلغ الألماني نهائي الدورة المكسيكية بعد تغلبه على نوري بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-3.

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ويدخل زفيريف النهائي دون خسارة أي مجموعة في أكابولكو، وهي البطولة الثانية له هذا العام، بعدما خرج من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي.

المصدر: وكالات

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