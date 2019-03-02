زفيريف يواجه كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية

يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي نيك كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، بعد فوز الأول على البريطاني كاميرون نوري والثاني على الأمريكي جون إيسنر.

وواصل الأسترالي مسيرته اللافتة في البطولة المكسيكية، وبلغ النهائي الأول منذ تتويجه ببطولة بريزبين في يناير 2018.

وبعدما أقصى الإسباني المصنف ثانيا عالميا رافائيل نادال والسويسري المتوج بثلاثة ألقاب كبرى ستانيسلاس فافرينكا، تمكن كيريوس من إقصاء الأمريكي، بعد مباراة من ثلاث مجموعات انتهت بنتيجة 7-5، 5-7 و7-6.

Can't stop, won't stop!



🤜💥🤛@NickKyrgios powers into his first final of 2019 with a 7-5 5-7 7-6(7) victory over John Isner in Acapulco. pic.twitter.com/R9Mk5eGkgl — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2019

وسيكون زفيريف، العقبة الأخيرة أمام كيريوس الباحث عن اللقب الخامس في مسيرته. وبلغ الألماني نهائي الدورة المكسيكية بعد تغلبه على نوري بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-3.

Sweet 1⃣6⃣!



🙌🙌



Alexander Zverev powers into his 16th career final with a 7-6(0) 6-3 victory over Cameron Norrie at @AbiertoTelcel. pic.twitter.com/tTqM8KkP0T — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2019

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ويدخل زفيريف النهائي دون خسارة أي مجموعة في أكابولكو، وهي البطولة الثانية له هذا العام، بعدما خرج من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي.

المصدر: وكالات