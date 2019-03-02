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حملة ترويجية ترجح بقاء سولشاير مع الشياطين الحمر

الرياضة

حملة ترويجية ترجح بقاء سولشاير مع الشياطين الحمر
Reuters PHIL NOBLE
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شارك النرويجي أولي غونار سولشاير في الترويج لتذاكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم 2019-2020 ما أثار التكهنات حول رغبة إدارة النادي بالإبقاء عليه مدربا ثابتا.

وبعد ظهور سولشاير في الحملة الترويجية للتذاكر الموسمية للموسم المقبل، كرر رغبته بالبقاء في مهامه الحالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الأمر "لن يتخذ قرار بشأنه قبل نهاية الموسم.

وأشار إلى أن مشاركته في الإعلان الترويجي لتذاكر الموسم المقبل هدفها حض المشجعين على شراء التذاكر، ولا يعرف ما إذا كان سيستمر مدربا في الموسم المقبل.

وزادت شعبية سولشاير لدى اللاعبين ومشجعي الفريق لترجح كفة بقائه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأقر النرويجي بأنه سيكون من الغريب أن يشارك في الحملة الترويجية ولا يكون وقتها مدربا للفريق.

وأكد سولشاير أنه بحث مع إدارة النادي مستقبل الفريق، في تلميح إضافي إلى إمكانية بقائه في الموسم المقبل.

يذكر أن سولشاير عين في ديسمبر الماضي مدربا مؤقتا للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل على خلفية سوء النتائج، لكن النرويجي قاد الفريق لخوض 14 مباراة من دون هزيمة فاز بـ12 وتعادل مرتين، ولم يسقط سوى في مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب

 

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