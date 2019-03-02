شاهد.. الإيراني أزمور يقود زينيت لتعزيز صدارته للدوري الروسي
Sputnik Павел Лисицын
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تغلب زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه أورال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ18 من الدوري الروسي لكرة القدم.
ويدين زينيت بالفضل بفوزه، لنجمه الإيراني سردار أزمون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من رأسية متقنة في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 37 نقطة معززا صدارته لترتيب الدوري الروسي، وموسعا الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب ملاحقيه كراسنودار، فيما توقف رصيد أورال عند 24 نقطة في المركز الثامن.
المصدر: RT
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