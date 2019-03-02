برشلونة يعمق جراح ريال مدريد في الدوري الأوروبي

ألحق فريق برشلونة بغريمه ريال مدريد هزيمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة بنتيجة 77-70 مساء الجمعة في بالاو بلوغرانا.

حاول الفريق الملكي فرض سيطرته بداية اللقاء لينتهي الربع الأول بتفوق بسيط لمصلحته بفارق نقطة واحدة.

لكن سرعان ما تسلم أصحاب الأرض زمام مجريات المباراة بالربع الثاني 26-20، ليتكافأ الأداء بالربع الثالث 14-14، قبل أن يحسم البلوغرانا المباراة بالربع الأخير 21-19 ويفوز بالمواجهة بفارق 7 نقاط.

وتألق من صفوف برشلونة أنتي توميتش بتسجيله 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، فيما برز من صفوف ريال مدريد رودي فرنانديز بتسجيله 15 نقطة.

.@FCBbasket records its fourth consecutive win by downing arch-rival Real Madrid 77-70 in an emotional night at Palau Blaugrana!



Highlights... pic.twitter.com/wzdRTV1Fz4 — EuroLeague (@EuroLeague) ١ مارس ٢٠١٩

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وبذلك حقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ليعزز موقعه بالمركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 14 فوز مقابل 9 هزائم، فيما ضمن ريال مدريد تأهله للأدوار الإقصائية باحتلاله المركز الثالث ولديه 18 انتصارا و6 هزائم.

المصدر:euroleague.net