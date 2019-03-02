الإفراج عن مدافع نادي ليفانتي المتهم بالانتماء إلى عصابة إجرامية

أصدر نادي ليفانتي الإسباني لكرة القدم بيانا يوم الجمعة، قال فيه إنه سيتم الإفراج عن أنطونيو غارسيا "تونو" مدافع الفريق من دون كفالة عقب احتجازه لثلاثة أسابيع.

ووجهت للاعب البالغ 29 عاما تهم عديدة، منها الانتماء لعصابة إجرامية مكونة من 7 أشخاص مختصة في الابتزاز والتهديد بالقتل وتزوير الوثائق الرسمية وتبييض الأموال، وتم إلقاء القبض عليهم في الثامن من فبراير الماضي.

وقال ليفانتي: "المحكمة المحلية في تيرويل قبلت التماسا تقدم به ممثلو لاعبنا تونو غارسيا ضد الحكم بحبسه قبل محاكمته، ووافقت على إطلاق سراح اللاعب بدون كفالة".

El #LevanteUD informa que nuestro jugador de la primera plantilla, Toño García, se encuentra ya en casa y que cuenta con permiso del club durante unos días. El futbolista no se reincorporará a los entrenamientos antes del martes día 5. pic.twitter.com/i88uZXBN8i — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) ١ مارس ٢٠١٩

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ورحب ليفانتي بالقرار الصادر وقال إنه يتطلع قدما للإفراج عن اللاعب بحيث يمكنه العودة للفريق قريبا.

وكان المدافع "تونو" الذي شارك في 17 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا واحدا، قد مدد عقده في فبراير الماضي مع ليفانتي إلى غاية سنة 2023.

ويحتل ليفانتي المركز 14 في جدول ترتيب "الليغا" الإسبانية برصيد 30 نقطة وسيحل ضيفا على ليغانيس يوم الاثنين المقبل.