لاعبة كندية تقترب من لقب "أفضل هدافة بالتاريخ" (فيديو)

باتت كريستين سينكلير، مهاجمة المنتخب الكندي على بعد 5 أهداف من الرقم القياسي العالمي للأمريكية المعتزلة أبي وامباك، التي سجلت 184 هدفا دوليا.

وأحرزت سينكلير، هدفا متأخرا من ركلة جزاء في الفوز 1-0 على اسكتلندا في كأس الغارف "Algarve Cup" لكرة القدم النسائية يوم الجمعة.

Christine Sinclair breaks down her history-chasing PK from today's #CANWNT 1:0 victory over Scotland at the Algarve Cup. pic.twitter.com/JgLUimjCHb — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) ٢ مارس ٢٠١٩

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وسجلت قائدة المنتخب الكندية هدفها رقم 179 على المستوى الدولي، لتحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ من الرجال والسيدات.

وشكلت اللاعبة البالغة 35 عاما ركيزة أساسية بمنتخب كندا منذ انطلاقتها عام 2000 وكانت تبلغ 16 عاما، حين سجلت هدفها الدولي الأول في كأس الغارف أيضا.

Christine Sinclair takes home the NWSL Goal of the Week! #BAONPDXpic.twitter.com/lrRBl525yT — Portland Thorns FC (@ThornsFC) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

وشاركت سينكلير مرتين في الأولمبياد وحملت لقب هدافة نسخة 2012 حين سجلت 6 أهداف من إجمالي 12 هدفا لكندا.

المصدر: رويترز