أوغسبورغ يهزم دورتموند ويعرقل سيره نحو لقب "البوندسليغا"

أهدر بوروسيا دورتموند 3 نقاط ثمينة، في صراعه على التتويج بلقب الدوري الألماني بعد خسارته من مضيفه أوغسبورغ 2-1 اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

سجل لأوغسبورغ دونغ وون جي، في (د.24 و68)، بينما أحرز باكو ألكاسير هدف حفظ ماء الوجه لدورتموند في (د.81).

وبهذه النتيجة، توقف رصيد دورتموند عند 54 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس عشر.

وبإمكان بايرن ميونخ، الوصيف أن يعادل نقاط دورتموند، إذا تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ، غدا السبت.

المصدر: وكالات