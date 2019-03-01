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الدوري الإيطالي.. كالياري يسقط إنتر ويقدم خدمة لجاره ميلان

الرياضة

الدوري الإيطالي.. كالياري يسقط إنتر ويقدم خدمة لجاره ميلان
twitter@CagliariCalcio
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أصبح إنتر ميلان مهددا فعليا بفقدان مركزه الثالث في الـ"كالتشيو" لمصلحة غريمه ميلان عقب سقوطه المفاجئ على أرض كالياري 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة 26 من الدوري الإيطالي.

سجل للفائز لوكا سيبيتيلي في (د.31) وليوناردو بافوليتي في (د.43)، في حين سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد في (د.38).

ورغم الهزيمة فقد بقي إنتر في المركز الثالث مؤقتا برصيد 45 نقطة، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ويتقدم بفارق نقطة وحيدة عن ميلان الذي يستضيف ساسولو غدا، فيما رفع كالياري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات

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