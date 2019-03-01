دورة دبي.. تسيتسيباس العقبة الأخيرة أمام اللقب المئة لفيدرر

تأهل روجر فيدرر إلى المباراة النهائية لدورة دبي للتنس وبات على بعد خطوة واحدة من لقبه المئة في مسيرته بتغلبه على الكرواتي بورنا تشوريتش بسهولة 6-2 و6-2 في الدور نصف النهائي.

ولم يعد أمام السويسري فيدرر المصنف سابعا عالميا سوى عقبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7/4) و7-6 (7/4).

DROP everything you are doing and watch this 😲



Unreal from @rogerfederer 👏



Watch the @DDFTennis on @TennisTV 📺 pic.twitter.com/pns1LT9EyP — ATP Tour (@ATP_Tour) March 1, 2019

ويأمل السويسري المخضرم (37 عاما) الفائز بـ 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي) في أن يثأر من تسيتسيباس الذي أسقطه في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، في يناير الماضي.

One step away...



Watch match point for @rogerfederer as he books his place in the @DDFTennis final 🔥



Watch on @TennisTV 👊 pic.twitter.com/MwCEebniqI — ATP Tour (@ATP_Tour) March 1, 2019

المصدر: أ ف ب