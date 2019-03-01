هاميلتون يعتقد بأن فيراري أسرع بنصف ثانية

يعتقد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد خمس مرات أن فيراري هي حاليا الأسرع بفارق نصف ثانية عن باقي الركب.

وقال هاميلتون خلال مؤتمر صحفي أقيم بالتزامن مع اليوم الأخير للتجارب الشتوية في برشلونة الجمعة (26 فبراير - 1 مارس): "فيراري هي حاليا الأسرع"، مضيفا "الفارق مع فيراري هو قرابة نصف ثانية".

وتابع: "ولكن التجارب هي التجارب ولا توجد أي مكافأة للفريق الأسرع. الأهم أن تكون الأسرع السبت في ملبورن" في إشارة إلى 16 مارس الذي يشهد إقامة التجارب التأهيلية لجائزة أستراليا الكبرى، باكورة جولات البطولة للعام الحالي (17 مارس).

ويعتبر سائق "الأسهم الفضية" أن فرق المقدمة الثلاثة العام الماضي، ما زالت في الصدارة، وهي فيراري ومرسيدس وريد بول، ولكن "بقية الفرق قلصت الفارق (...). لا أعرف من سيحتل المركز الرابع ولكنها (الفرق) أقرب بكثير من السابق".

ووفقا لهاميلتون فبإمكان فرق مثل رينو أو رايسينغ بوينت (فورس إنديا سابقا) دخول دائرة الصراع على المراكز الأولى هذا العام. ففي عام 2018 وحده، نجح فريق "فورس إنديا" في الصعود إلى منصة التتويج (المركز الثالث للسائق سيرخيو بيريز في أذربيجان)، وخرق هيمنة الثلاثي مرسيدس، فيراري وريد بول على السباقات.

وتكهن البريطاني بشأن معركة الصراع على الألقاب هذا العام على أنها "ستكون المعركة الأقسى حتى الآن"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأيام الأخيرة للتجارب الشتوية كانت "إيجابية جدا" بالنسبة لمرسيدس التي اجتهدت لـ "تطوير التحسينات" التي أدخلت على السيارة منذ الفصل الأول للتجارب الأسبوع الماضي (18- 21 فبراير).

المصدر: أ ف ب