روسيا تحرز فضية سباق التتابع في بطولة العالم للتزلج

أحرز المنتخب الروسي للرجال، الميدالية الفضية في سباق التتابع 4×10 كلم، ضمن بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة زيفيلد النمساوية.

وحل المنتخب الروسي في المركز الثاني بفارق 38.8 ثانية فقط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الأول، الذي أنهى السباق في ساعة واحدة و42 دقيقة و32.1 ثانية، فيما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة وثانية واحدة عن المنتخب النرويجي.

ومثل المنتخب الروسي كل من أندريه لاركوف وألكسندر بيسميرتنيخ وألكسندر بولشونوف وسيرغي أوستيوغوف.

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وهذه الميدالية، هي السابعة لروسيا في البطولة الحالية.

المصدر: championat.com