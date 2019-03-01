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روسيا تحرز ذهبيتي الرجال والسيدات في بطولة أوروبا للرماية

الرياضة

روسيا تحرز ذهبيتي الرجال والسيدات في بطولة أوروبا للرماية
Валерий Шарифулин/ТАСС
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أحرزت روسيا، اليوم الجمعة، ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات في رماية الأسهم ضمن بطولة أوروبا للرماية التي تستضيفها تركيا لغاية الـ2 من مارس الجاري.

وحقق المنتخب الروسي للرجال المركز الأول بعد تغلبه في النهائي على نظيره الأوكراني 5-1، ومثل المنتخب الروسي كل من إرديم تسيديبوف وأرسلان بالدانوف وبولوت تسيبجيتوف.

وجاء المنتخب التركي في المركز الثالث عقب تغلبه على المنتخب الإيطالي 5-4.

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وفي منافسات السيدات أحرز المنتخب الروسي المركز الأول أيضا، بعد أن تغلب على المنتخب الجورجي 5-4، ومثل المنتخب الروسي كل من سايانا تسيريمبيلوفا وإنا ستيبانوفا وفيكتوريا بودايفا.

وجاء المنتخب الأوكراني في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره البيلاروسي 5-4.

ويشارك في البطولة الحالية 184 رياضيا من 25 بلد أوروبي.

المصدر: تاس

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