لأول مرة في السعودية.. كرة القدم النسائية بشعار "الكرة تجمعنا"

تنطلق اليوم الجمعة الفعاليات النسائية الخليجية لكرة القدم بعنوان " الكرة تجمعنا "، في السعودية بمشاركة 16 فريقا من البلد المنظم ودول مجلس التعاون الخليجي يمثلهن مايقارب 200 لاعبة.

وتستضيف الصالة الخضراء في محافظة الخبر التابعة للهيئة العامة للرياضة، فعاليات البطولة بمشاركة 16 فريقا وهم ( سنيك، أهلي سداب، يونايتد ايقل، بلاك كاسل، قادة العالم، سوبر سوكر، الرفاع، سلوى الصباح، شعلة الشرقية، اليمامة ، رويال، التحدي، المملكة، اللورد، جدة ايقل ، كينجز يونايتد).

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع مكاسب كثيرة حصلت عليها المرأة السعودية خلال الفترة الماضية وفقا لرؤية السعودية 2030، التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات





