دربيان صعبان لليفربول وتوتنهام.. وسيتي يتربص

تشهد المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي مباراتي دربي بين ليفربول ومضيفه إيفرتون الأحد، فيما تفتتح السبت بدربي شمال لندن بين توتنهام الثالث وضيفه أرسنال الرابع

ويخوض ليفربول المواجهة ضد جاره الأزرق بعد فوز كاسح على ضيفه واتفورد 5-0، خفف من وقع تعادلاته الأربع في آخر خمس مباريات، ما جعل سيتي على بعد نقطة يتيمة من الصدارة.

وعجز ليفربول عن هز الشباك في مواجهتي مانشستر يونايتد في الدوري وبايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم يؤكد أن فريقه لم يفقد الإيمان بقدرته على إسقاط خصومه برغم ضغوط الصراع على أول لقب له في الدوري منذ 1990.

وأسكتت تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب المشككين بتحقيقها أكبر فوز خلال 12 شهرا، بثنائية لكل من السنغالي ساديو مانيه والمدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك.

وتابع فينالدوم "لأكون عادلا، شعرت دوما بأننا سنعود إلى المسار. علينا التأكد من ذلك".

غوارديولا يتوقع تغييرا في الصدارة

في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، كان مانشستر سيتي يسير بثبات نحو لقب قياسي قتل الدراما والحماس في البريميرليغ.

لكن بعد 12 شهرا، دخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في صراع ناري مع ليفربول، واستعاد توازنا فقده في نهاية العام المنصرم بفوزه 8 مرات في آخر تسع مباريات.

ويدرك سيتي أن فوزه على أرض بورنموث الثاني عشر السبت سيضعه مؤقتا في الصدارة بفارق نقطتين عن ليفربول، قبل أن يقوم الأخير برحلته القريبة داخل المدينة الأحد.

وتوقع غوارديولا الذي فاز فريقه على وست هام منتصف الأسبوع بركلة جزاء لهدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، تغيرا في الصدارة وقال: "أمور كثيرة قد تحصل قبل 10 مباريات. أعتقد بأننا سنهدر النقاط، ليفربول سيهدر النقاط. لذا سننتظر حتى النهاية".

وأجرى غوارديولا تغييرات في المباراة الأخيرة ومنح لاعب الوسط الجزائري رياض محرز فرصة المشاركة أساسيا للمرة الـ11 فقط هذا الموسم، بعد قدومه بصفقة قياسية بلغت 79 مليون دولار أمريكي من ليستر سيتي.

لكن محرز لم يقدم أداء لافتا وخرج مع زميله الألماني لوروا سانيه مبكرا في الشوط الأول لصالح رحيم سترلينغ والبرتغالي المتألق راهنا برناردو سيلفا.

وعلق غوارديولا قائلا: "نظريا، لدينا 20 مباراة متبقية هذا الموسم. 10 في الدوري وإذا بلغنا نهائي الكؤوس، لكن إذا اعتقدتم أننا سنلعب فقط مع برناردو ورحيم فهذا الأمر لن يحصل".

وتابع المدرب الباحث عن رباعية تاريخية: "لا يمكنني العيش مع سيرخيو أغويرو فقط، مثلا نحتاج لغابريال جيزوس (المهاجم البرازيلي الغائب بسبب الإصابة) للعودة بسرعة ليساعدنا على ذلك".

سبيرز لن يستسلم

ورغم خسارته أمام بيرنلي وتشيلسي وتضرر آماله بإحراز اللقب بشكل صريح، يصر مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على عدم استسلام ثالث الترتيب.

لكن الأرجنتيني يقر بأن آمال فريقه بالتتويج أصبحت "مستحيلة" بعد خسارة سبيرز أمام تشيلسي 0-2 الأربعاء وابتعاده بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ولتعويض الخسارتين المؤلمتين، يستقبل توتنهام على ملعب ويمبلي جاره اللدود أرسنال الفائز 5 مرات في آخر ست مباريات آخرها على ضيفه بورنموث 5-1.

وقال بوكيتينو الذي حقق فوزا كبيرا على بوروسيا دورتموند الألماني 3-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "الجميع تمنى قبل بداية الموسم مواجهة أرسنال على ملعب ويمبلي والفارق أربع نقاط (لمصلحة توتنهام)، الضغط عليهم وليس علينا فقط".

وبعد تعويم فريقه بفوز لافت على توتنهام، يبحث الإيطالي ماوريتسيو ساري عن فوز جديد على جاره في غرب لندن فولهام وصيف القاع لاستقرار مفقود في ملعب ستامفورد بريدج.

إلى ذلك، تتركز الأنظار مجددا على مانشستر يونايتد المتجدد والذي يستقبل ساوثهامبتون السابع عشر بعد فوز جيد على أرض كريستال بالاس 3-1، بينها ثنائية للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الباحث عن استعادة موقعه الأساسي في التشكيلة.

ولا يزال يونايتد، خامس الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال الرابع، مستمرا في عودته الرائعة بعد الانفصال عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي غونار سولسكاير في ديسمبر الماضي.

المصدر: أ ف ب