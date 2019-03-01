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شاهد.. كيف هرب مدرب ريال مدريد من مشجعي النادي بعد خسارة الكلاسيكو

الرياضة

شاهد.. كيف هرب مدرب ريال مدريد من مشجعي النادي بعد خسارة الكلاسيكو
Reuters Albert Gea
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نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فيديو يظهر فيه مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، وهو يتفادى المرور بجانب مشجعي فريقه بعد خسارة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة.

وبعد انتهاء الحصة التدريبية أمس الخميس، خرج لاعبو الميرينغي بسياراتهم من البوابة الرئيسية لملعب التدريب، وقاموا بتحية الجماهير التي كانت تنتظرهم في الخارج لمساندتهم والرفع من معنوياتهم، بعد هزيمتهم في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب كأس ملك إسبانيا في الـ27 من الشهر الماضي.

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أما سولاري فقام بتغيير اتجاه سيارته الصغيرة عندما انتبه لأنصار النادي الملكي أمام البوابة وخرج من البوابة الخلفية للملعب.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة في كلاسيكو جديد غدا السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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