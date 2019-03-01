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قاهر نادال يتجاوز الإصابات ويبلغ نصف نهائي أوكابولو

الرياضة

قاهر نادال يتجاوز الإصابات ويبلغ نصف نهائي أوكابولو
AFP PEDRO PARDO
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تأهل الأسترالي نيك كيريوس إلى نصف نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعد تفوقه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين لواحدة رغم معاناته من إصابة في اليد وتقلصات عضلية.

وبدأ كيريوس، الذي فاز على رفائيل نادال في الليلة السابقة، المباراة بشكل سيئ، إذ انزلق أثناء تسديد ضربة خلفية في الشوط الافتتاحي وتعرض لجرح قطعي في يده مما اضطره إلى طلب طبيب للعلاج.

وتسببت تقلصات عضلية في استدعاء الطبيب مرة أخرى في المجموعة الفاصلة لكن ذلك لم يوقف اللاعب الأسترالي، الذي تفوق بآخر شوط إرساله من دون خسارة أي نقطة،  ليفوز بواقع 7-5 و6-7 و6-4، وليحافظ على آماله في نيل اللقب للمرة الأولى في البطولة.

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وسيواجه كيريوس البالغ 23 عاما مواطنه جون ميلمان المصنف الثامن أو الأمريكي جون إيسنر في مباراة نصف النهائي للبطولة.

المصدر: رويترز

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