كأس فرنسا.. القرعة تجنب صداما بين سان جيرمان وليون في نصف النهائي

جنبت قرعة الدور نصف النهائي لكأس فرنسا التي سحبت، اليوم الخميس، مواجهة صعبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية وغريمه ليون.

وأوقعت القرعة ليون في مواجهة رين، فيما يتوجب على فريق العاصمة متصدر الدوري أن ينتظر آخر لقاء في الدور ربع النهائي بين نانت وفيتريه (درجة رابعة) في السادس من مارس لمعرفة هوية منافسه المقبل في نصف النهائي.

وفي حال فوز نانت سيخوض الـ "كاناري" اللقاء على ملعب "بارك دي برانس"، فيما سيتوجب على سان جيرمان الانتقال إلى ملعب فيتريه في حال فوز الأخير.

ولم يواجه سان جيرمان الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أي صعوبة للتأهل إلى المربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-0 الثلاثاء الماضي بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1 الأربعاء، فيما تغلب رين على ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-0 في ربع النهائي.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء 2 والأربعاء 3 أبريل المقبل.

المصدر: أ ف ب