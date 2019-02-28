دورة دبي.. فيدرر على بعد انتصارين من اللقب المئة في مسيرته

بات السويسري روجر فيدرر الساعي لإحراز لقبه الثامن في دورة دبي على بعد انتصارين من تحقيق اللقب المئة في مسيرته بتغلبه على المجري مارتون فوسوفيتش 7-6 و6-4 ليبلغ الدور نصف النهائي.

ولم تكن المباراة نزهة للسويسري المخضرم (البالغ من العمر 37 عاما) لأنه بذل جهودا مضاعفة للتخلص من عقبة منافسه في مباراة توقفت أكثر من مرة بسبب هطول الأمطار.

وسنحت فرصة كبيرة للمجري لإنهاء المجموعة الأولى عندما تقدم في الشوط الفاصل 6-4 لكنه خسر النقاط الأربع التالية لينتزع فيدرر المجموعة الأولى.

ونجح السويسري في كسر إرسال منافسه في مطلع المجموعة الثانية وحافظ على تقدمه فيها حتى النهاية.

مونفيس يتايع عروضه القوية

وبلغ الفرنسي غايل مونفيس أيضا الدور نصف النهائي بفوزه بثلاث مجموعات على منافسه الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-1 و6-7 (3-7) و6-2 في مباراة استمرت أكثر من ساعتين.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها مونفيس الدور نصف النهائي بعد أن تأهل الى دور الأربعة في دورتي صوفيا وروتردام في آخر مشاركتين له وتوج بطلا للأخيرة في 17 فبراير الحالي رافعا عدد ألقابه إلى ثمانية في مسيرته.

وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في الأدوار المقبلة من دورة دبي، فإنه سيكون الفرنسي الأعلى تصنيفا لدى صدور تصنيف اللاعبين المحترفين الجديد الاثنين المقبل.

ويلتقي مونفيس في الدور التالي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي البولندي هوبرت هوركاتش بفوزه عليه 7-6 (7-4)، و6-7 (1-7) و6-1.

المصدر: أ ف ب