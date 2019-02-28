وكيل أعمال رمضان صبحي يهاجم المدير الفني للمنتخب المصري

انتقد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي اختيارات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري ، بعد استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة النيجر وودية نيجيريا.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية إن استبعاد رمضان غريب للغاية، موضحا أن الجهاز الفني في وقت سابق كان يتحجج بعدم مشاركة اللاعب مع هيدرسفيلد، من أجل استبعاده.

وأوضح شوقي أن اللاعب يشارك بصفة منتظمة مع النادي الأهلي، ويقدم مستويات مميزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى معرفته بالأسباب التي منعت صبحي من تمثيل الفراعنة وممتنعا عن الكشف عنها لوسائل الإعلام، بحسب رأيه".

وتخوف شوقي من المصير الذي ينتظر صبحي في المستقبل القريب قائلا: "استبعاد رمضان من المنتخب يضر اللاعب بشأن تجديد تصريح العمل في إنجلترا، وإذا لم ينضم للمعسكر المقبل سيكون تجديد تعاقده مع ناديه صعب جدا".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة أجيري، أمس الأربعاء، القائمة التي ستدخل المعسكر المرتقب لمواجهة النيجر ونيجيريا، وشهدت القائمة 3 مفاجآت من العيار الثقيل، حيث يغيب الثلاثي الدولي محمد صلاح (ليفربول) وأحمد حجازي (وست بروميتش) ورمضان صبحي (النادي الأهلي).

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة في الـ18 من مارس المقبل، في استاد برج العرب استعدادا لمباراتي النيجر ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، وكذلك مباراة نيجيريا الودية الدولية يوم الـ26 من مارس.

المصدر: وكالات







