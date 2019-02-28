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صحيفة: الفائز بالكرة الذهبية متعلقا بالأفضل عالميا

الرياضة

صحيفة: الفائز بالكرة الذهبية متعلقا بالأفضل عالميا
Reuters
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نشرت صحيفة لا ناسيون الإسبانية صورة تدخل الكرواتي لوكا مودريتش على ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي انتهت لمصلحة الفريق الكتالوني 3-0.

وسخرت الصحيفة الإسبانية من حصول الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم من خلال نشرها لصورة تدخله على ليونيل ميسي، معلقة عليها :"الفائز بالكرة الذهبية ضد الأفضل في العالم".

المصدر: وكالات

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