الدوري الإنجليزي.. إقالة رانييري من تدريب فولهام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من منصبه اليوم الخميس، بحسب بيان أصدره النادي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن الإنجليزي سكوت باركر، لاعب فولهام السابق، سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية لفولهام وآخرها الخسارة التي تلقاها خارج أرضه في معقل "سانت ماري" أمام ساوثهامبتون 2-0.

وأضاف البيان أن رئيس النادي، شاهد خان، قد اجتمع برانييري وقررا معا إنهاء الارتباط بينهما وديا.

وجاء فيه: "إثر اجتماعنا (رئيس النادي) هذا المساء، وافقني كلاوديو رانييري الرأي بأن التغيير هو الحل الأفضل للجميع. لم أكن متفاجئا من توافقه معي، لأن كلاوديو لطالما كان رجلا مثاليا، كما هو الحال دائما".

وتابع رئيس النادي، شاهد خان: "لم تثمر الفترة التي تولى فيها كلاوديو زمام الأمور في فولهام النتيجة التي توقعناها في نوفمبر عندما قررنا تعيينه، ولكن الأكيد أن رانييري ليس المسؤول عن موقفنا في الدوري حتى الآن".

واستلم رانييري (67 عاما) الذي قاد ليستر سيتي إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، منصبه في نوفمبر الماضي خلفا للصربي سلافيسا يوكانوفيتش وأشرف على الفريق في 16 مباراة لم يفز خلالها إلا بثلاث منها وخسر 10 مرات.

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإنجليزي وهو مهدد فعليا بالهبوط وفي رصيده 17 نقطة مع فارق 3 نقاط فقط عن متذيل الترتيب هدرسفيلد تاون.

المصدر: أ ف ب