روسيا تحرز برونزية سباق التتابع في بطولة العالم للتزلج

أحرز المنتخب الروسي للسيدات، الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4×5 كلم، ضمن بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة زيفيلد النمساوية.

وجاءت سيدات روسيا في المركز الثالث بفارق دقيقتين وثلاث ثوان عن سيدات السويد صاحبات المركز الأول اللواتي أنهين السباق بـ55 دقيقة و21 ثانية، فيما جاءت سيدات النرويج في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوان فقط عن السويديات.

Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде 🇷🇺🥉https://t.co/iLJAiQYzwnpic.twitter.com/DJi8unQ8Xg — Чемпионат (@championat) February 28, 2019

ومثل المنتخب الروسي كل من يوليا بيلوروكوفا، وأناستاسيا سيدوفا، وآنا نيتشايفسكايا، ونتاليا نيبريايفا.

Российские лыжницы взяли бронзу в эстафете. Они повторили успех Пхенчханаhttps://t.co/K6rdUmJcqipic.twitter.com/7qgslLtBIg — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 28, 2019

وهذه الميدالية، هي السادسة لروسيا في البطولة الحالية.

المصدر: championat.com