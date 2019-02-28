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روسيا تحرز برونزية سباق التتابع في بطولة العالم للتزلج

الرياضة

روسيا تحرز برونزية سباق التتابع في بطولة العالم للتزلج
Sputnik Александр Вильф
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أحرز المنتخب الروسي للسيدات، الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4×5 كلم، ضمن بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة زيفيلد النمساوية.

وجاءت سيدات روسيا في المركز الثالث بفارق دقيقتين وثلاث ثوان عن سيدات السويد صاحبات المركز الأول اللواتي أنهين السباق بـ55 دقيقة و21 ثانية، فيما جاءت سيدات النرويج في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوان فقط عن السويديات.

ومثل المنتخب الروسي كل من يوليا بيلوروكوفا، وأناستاسيا سيدوفا، وآنا نيتشايفسكايا، ونتاليا نيبريايفا.

وهذه الميدالية، هي السادسة لروسيا في البطولة الحالية.

المصدر: championat.com

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