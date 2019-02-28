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جراحة في الكتف تؤجل عودة شارابوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء

الرياضة

جراحة في الكتف تؤجل عودة شارابوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء
Reuters
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قالت الروسية ماريا شارابوفا، اليوم الخميس، إنها خضعت إلى جراحة بسيطة في كتفها اليمنى، وستغيب عن بطولة ميامي المفتوحة للتنس الشهر المقبل.

ولم تلعب شارابوفا منذ انسحابها من الدور الثاني في بطولة سانت بطرسبورغ قبل 4 أسابيع.

وفي وقت سابق، أوضحت اللاعبة أنها لن تشارك في بطولة إنديان ويلز، في الفترة من السادس وحتى الـ 17 مارس المقبل.

وكتبت شارابوفا، عبر حسابها على موقع إنستغرام: "عانيت من ألم في الكتف منذ الصيف الماضي".. "لمدة 10 أسابيع بعد بطولة أمريكا المفتوحة، كنت أركز على تقوية كتفي. ورغم تحسنها لم يحدث أي تأثير على الألم".

وأضافت: "بعد فحوصات مختلفة في عدة دول، خضعت الأسبوع الماضي لجراحة بسيطة ستتطلب بعض الأسابيع للشفاء".

وأعربت شارابوفا، عن التزامها بالعودة إلى البطولات من جديد.

المصدر: رويترز

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