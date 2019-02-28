الاتحاد الإسباني يغير حكم كلاسيكو الليغا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تبديل حكم مباراة الكلاسيكو المقبلة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.
وذكر الاتحاد أن أونديانو مالينكو، سيتولى مسؤولية إدارة مباراة الكلاسيكو، بدلا من هيرنانديز هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام.
🚨 ÚLTIMA HORA | Undiano Mallenco sustituye a Hernández Hernández, que causa baja por lesión, para el @realmadrid - @FCBarcelona_es#ElClásico— RFEF (@rfef) February 28, 2019
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ويتصدر برشلونة مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.
المصدر: وكالات