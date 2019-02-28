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كيريوس يثير غضب الجماهير بعد احتفاله "المستفز" بفوزه على نادال (فيديو)

الرياضة

كيريوس يثير غضب الجماهير بعد احتفاله
Globallookpress via www.imago-images.de
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ودع الإسباني رافائيل نادال المصنف أولا عالميا دورة أكابولكو المكسيكية للتنس، بخسارته اليوم الخميس أمام الأسترالي نيك كيريوس بمجموعتين لواحدة.

وأهدر نادال المتوج مرتين في أكابولكو عامي 2005 و2013 ثلاث فرص لحسم المباراة أمام اللاعب المصنف 72 عالميا، ثم تفوق كيريوس في الشوط الحاسم "تاي بريك" من المجموعة الثالثة، لينهي المواجهة بعد نحو ثلاث ساعات بواقع 6-3 و6-7 و6-7.

وانتقد نادال تصرفات الأسترالي المشاغب خلال المؤتمر الصحفي، بعد احتفاله بطريقة مبالغ فيها لحظة الفوز التي أثارت صافرات الاستهجان من الجماهير على المدرجات كما حاول خداع الإسباني بإرسال غير تقليدي وقال: "هو لاعب يملك موهبة رائعة وبمقدوره الفوز في البطولات الكبرى أو المنافسة على المركز الأول عالميا، لكنه يفتقد لاحترام الجمهور، والمنافسين وحتى تجاه نفسه".

ويلتقي كيريوس البالغ 23 عاما في ربع النهائي مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا حامل لقب 3 دورات كبرى والمصنف 42 عالميا.

المصدر: وكالات

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